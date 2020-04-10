Быков сравнил меры по борьбе с коронавирусом в России и Швейцарии

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, который в настоящее время проживает в Швейцарии, поделился мнением о борьбе с коронавирусом в России.

«Смотрю новости. Мне кажется, государство старается реагировать — и новый премьер-министр активно и грамотно ведёт эту работу вместе с Собяниным, членами правительства. Сравнивая со Швейцарией, другими странами Европы, Россия всё грамотно делает, чтобы избежать пика, когда больницы перегружены и не было бы возможности оказать людям помощь. Мне импонируют шаги, которые предпринимает Россия», — цитирует Быкова «Чемпионат».

По его мнению, в России на ситуацию с коронавирусом реагируют лучше, чем в Европе, где, по его мнению, жёсткие меры были приняты достаточно поздно.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В связи с этим большинство спортивных и культурных мероприятий в мире было отложено или отменено.

Ранее Быков высказался о пользе имбиря во время пандемии.