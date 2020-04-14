Глава РУСАДА не исключил продления периода приостановки тестирований на допинг

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус не исключил, что приостановка работы программы тестирования спортсменов может быть продлена из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции.
Глава РУСАДА не исключил продления периода приостановки тестирований на допинг
  • РИА Новости

«Всё зависит от ситуации, от того, как она будет развиваться. Мы не можем принимать решение за руководство страны. Мы считаем, что пока лучше не будет, поэтому меры будут продлены. Но уверяю, сразу после окончания карантина наши офицеры вновь выйдут на тестирования», — заявил Ганус.

Он отметил, что РУСАДА не может гарантировать, что после отмены карантина количество выявленных нарушений не увеличится.

«Всё зависит от самодисциплины самих спортсменов и их окружения. Но наш контроль из-за этого не ослабеет, это точно. Мы выйдем с большой программой ретроспективного анализа. Но у нас есть однозначное понимание того, что мы будем делать», — добавил глава РУСАДА.

Программа тестирования РУСАДА была приостановлена предварительно до 1 мая из-за пандемии коронавируса.

Ранее Ганус рассказал, сколько дел в 2020 году открыло РУСАДА по нарушениям антидопинговых правил.

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