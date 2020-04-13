Ласицкене о критериях ВФЛА: я против действий напоказ, которые не несут за собой глобальных изменений

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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказала мнение о новых антидопинговых критериях Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Ласицкене о критериях ВФЛА: я против действий напоказ, которые не несут за собой глобальных изменений
  • РИА Новости

«Я за борьбу с допингом, но против действий напоказ, которые не несут за собой глобальных изменений. Моя позиция такова: критерии сами по себе вряд ли решат реальные проблемы в нашей лёгкой атлетике. К тому же я видела изначальный проект, поэтому то, что в итоге было принято, вызывает лишь улыбку», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.

Она отметила, что российская лёгкая атлетика была изгнана из World Athletics за то, что делала до ноября 2015 года, в новых критериях сделан вид, что ничего этого не было и во всём виновны только те, кто нарушал правила последние пять лет.

«Думаю, что такое разделение выглядит странно, незаконно и не совсем логично. По идее новое независимое руководство ВФЛА пришло в том числе и для того, чтобы решить проблемы из прошлого, а не закрывать на них глаза», — добавила спортсменка.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

Ранее сообщалось, что Дарья Клишина высказала мнение о проблемах в российской лёгкой атлетике.

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