Клишина: в ВФЛА думали, что все проблемы лёгкой атлетики сами затухнут

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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, проживающая в США, поделилась своими мыслями о проблемах отечественной лёгкой атлетики.
Клишина: в ВФЛА думали, что все проблемы лёгкой атлетики сами затухнут
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«С новым главой ВФЛА я лично незнакома. Разумеется, изменения произошли. Надеюсь, будут происходить и дальше. Достаточно ли делают ОКР, Минспорт и ВФЛА для того, чтобы наша страна выступила на Олимпийских играх под российским флагом? Мне кажется, они должны были что-то делать раньше. Действовать нужно было сразу. Пока пожар не разошёлся по всей стране. А у нас думали, что затухнет само. Само не затухло, и уже длится очень и очень долго. До сих пор вопрос стоит по всем другим видам спорта, которые на данный момент тоже не имеют права участвовать в Олимпиаде под российским флагом. Я считаю, что делается недостаточно, поскольку мы до сих пор сидим в нейтральном статусе без плана», — заявила Клишина в интервью Sportcast.

Отечественные легкоатлеты не имеют права выступать под своим флагом на международных стартах из-за санкций World Athletics.

Ранее сообщалось, что Исинбаева стала членом комиссии спортсменов ВФЛА.

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