Исинбаева стала членом комиссии спортсменов ВФЛА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева включена в состав комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Я хотела бы поблагодарить всех, кто поддержал мою кандидатуру за оказанное доверие. Стать частью комиссии спортсменов ВФЛА — это большая ответственность для меня. Я надеюсь на слаженную и плодотворную работу всех членов нашей комиссии и активное взаимодействие с нашими легкоатлетами. Я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан. Они должны принимать самое активное участие как в работе комиссии, так и в процессе принятия решений», — цитирует Исинбаеву официальный сайт ВФЛА.

Бывшая спортсменка также является членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета.

Ранее сообщалось, что ВФЛА проведёт совещание с тренерским штабом после снятия карантина.