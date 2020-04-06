ВФЛА проведёт совещание с тренерским штабом после снятия карантина

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) перенесла совещание с тренерским штабом национальной команды на неопределённый срок из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

По словам главы ВФЛА Евгения Юрченко, которые передаёт ТАСС, такое решение связано с принятыми в стране карантинными мерами.

«Текущая ситуация не позволяет конструктивно и предметно обсудить сегодня летний сезон, точнее, его альтернативные сценарии», — пояснил Юрченко.

Он отметил, что совещание пройдёт уже после снятия карантина.

«У нас слишком много неизвестных, делать прогнозы на старт сезона в такой ситуации явно преждевременно», — добавил глава ВФЛА.

Ранее юрист заявил, что критерии ВФЛА для отбора в сборную не соответствуют кодексу WADA.