ВФЛА проведёт совещание с тренерским штабом после снятия карантина
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По словам главы ВФЛА Евгения Юрченко, которые передаёт ТАСС, такое решение связано с принятыми в стране карантинными мерами.
«Текущая ситуация не позволяет конструктивно и предметно обсудить сегодня летний сезон, точнее, его альтернативные сценарии», — пояснил Юрченко.
Он отметил, что совещание пройдёт уже после снятия карантина.
«У нас слишком много неизвестных, делать прогнозы на старт сезона в такой ситуации явно преждевременно», — добавил глава ВФЛА.
Ранее юрист заявил, что критерии ВФЛА для отбора в сборную не соответствуют кодексу WADA.