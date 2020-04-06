Юрист заявил, что критерии ВФЛА для отбора в сборную не соответствуют кодексу WADA

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Спортивный юрист Артём Пацев высказал мнение об антидопинговых критериях, установленных Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, на основании которых будут формироваться составы рабочих органов организации, а также составы сборных национальных команд.
Юрист заявил, что критерии ВФЛА для отбора в сборную не соответствуют кодексу WADA
  • РИА Новости

«Критерии не соответствуют кодексу, и это — явный предмет для будущих судебных разбирательств в случае отказов на включение в число кандидатов в сборную», — приводит слова Пацева ТАСС.

Он отметил, что аналогичные критерии в прошлом пыталась ввести Британская олимпийская ассоциация, но через Спортивный арбитражный суд (CAS) признала их несоответствующими антидопинговому кодексу.

«Сложно предположить, что кто-то, в том числе со стороны WADA, выдвигал ВФЛА требования о таких критериях. Как и сложно предположить, что этого требовали в World Athletics — там люди хорошо знакомы с практикой WADA и позицией CAS. При этом составителей данных критериев можно понять — они, конечно, хотели как лучше, то есть показать, что никакая другая сборная не может быть чище нашей команды, но все-таки хорошо было бы посоветоваться перед этим с WADA как с организацией, ответственной за гармонизацию антидопинговых правил и их применение во всём мире», — добавил юрист.

Ранее сообщалось, что в РУСАДА назвали жёсткими критерии ВФЛА для отбора в сборную России.

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