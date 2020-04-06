В РУСАДА назвали жёсткими критерии ВФЛА для отбора в сборную России

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение об антидопинговых критериях, установленных Всероссийской федерацией лёгкой атлетики, на основании которых будут формироваться составы рабочих органов организации, а также составы сборных национальных команд.

«Критерии ВФЛА разработала самостоятельно. Они жёсткие, но это право нового руководства. Важно, чтобы это было законно, регламентировалось необходимыми документами, а спортсмены и специалисты были заранее уведомлены об этом. Важно, чтобы это было юридически подкреплено», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено в ноябре 2015 года, с тех пор отстранение продлевалось 12 раз.

12 марта World Athletics возобновила выдачу нейтрального статуса для российских атлетов, сократив количество нейтральных спортсменов до десяти человек, после того как она была полностью приостановлена в связи с допинговым делом Данила Лысенко, в котором замешано бывшее руководство ВФЛА, одним из следствий чего стала смена руководства федерации.

Ранее сообщалось, что ВФЛА приняла антидопинговые критерии для формирования составов сборных команд России.