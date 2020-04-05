ВФЛА приняла антидопинговые критерии для формирования составов сборных команд России

Президиум Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) принял антидопинговые критерии, на основании которых будут формироваться составы рабочих органов организации, а также составы сборных команд России по лёгкой атлетике.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По словам главы антидопингового комитета ВФЛА Эдуарда Безуглова, с данными критериями будет работать главный тренерский совет ВФЛА.

«Порядок будет такой: антидопинговый координатор ВФЛА в соответствии с критериями проверит списки сборной, выявит тех, кто по ним, так скажем, не проходит. Сделаем запрос в РУСАДА, чтобы эту информацию подтвердить. Окончательный список тех, кто не прошёл по критериям, будет направлен в Министерство спорта РФ», — заявил Безуглов.

Он также отметил, что спортсмены и специалисты, которые не будут соответствовать критериям, не смогут участвовать в сборах и попасть в составы сборных на протяжении трёх лет.

Ранее сообщалось, что ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год.