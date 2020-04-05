ВФЛА приняла антидопинговые критерии для формирования составов сборных команд России
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- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
По словам главы антидопингового комитета ВФЛА Эдуарда Безуглова, с данными критериями будет работать главный тренерский совет ВФЛА.
«Порядок будет такой: антидопинговый координатор ВФЛА в соответствии с критериями проверит списки сборной, выявит тех, кто по ним, так скажем, не проходит. Сделаем запрос в РУСАДА, чтобы эту информацию подтвердить. Окончательный список тех, кто не прошёл по критериям, будет направлен в Министерство спорта РФ», — заявил Безуглов.
Он также отметил, что спортсмены и специалисты, которые не будут соответствовать критериям, не смогут участвовать в сборах и попасть в составы сборных на протяжении трёх лет.
Ранее сообщалось, что ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год.