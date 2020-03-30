ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год

Чемпионат мира по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год в связи с переносом летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). При этом новые даты соревнований пока неизвестны.

Мировое первенство должно было состояться в американском Юджине в период с 6 по 15 августа 2021 года.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.