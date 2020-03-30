ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год
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Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). При этом новые даты соревнований пока неизвестны.
Мировое первенство должно было состояться в американском Юджине в период с 6 по 15 августа 2021 года.
24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.