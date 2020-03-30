ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год

Короткая ссылка
Чемпионат мира по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год в связи с переносом летней Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.
ЧМ по лёгкой атлетике перенесён с 2021 на 2022 год
  • © Vince Mignott/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). При этом новые даты соревнований пока неизвестны.

Мировое первенство должно было состояться в американском Юджине в период с 6 по 15 августа 2021 года.

24 марта было принято решение о переносе ОИ-2020 на 2021 год в связи с распространением коронавируса. Игры в Токио изначально должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее МОК объявил даты проведения Олимпиады 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить