Глава ОКР обвинил WADA в давлении на арбитров CAS

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Глава Олимпийского комитета (ОКР) России Станислав Поздняков обвинил Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в оказании давления на Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу России.
Глава ОКР обвинил WADA в давлении на арбитров CAS
  • AFP
  • © TOFIK BABAYEV

«Если брать во внимание всю происходящую в CAS историю, то надо помнить, что этот процесс инициирован WADA. Агентству предстоит представить веские доказательства по технической части, в которой должны разбираться технические специалисты и международные эксперты. Практически все слушания в CAS происходят в закрытом режиме, это общепринятая практика. Однако наши зарубежные оппоненты по процессу в CAS постоянно и дозированно вбрасывают информацию, связанную с этим делом, которая в любом случае оказывает давление на арбитров», — сказал Поздняков в интервью РБК.

9 декабря 2019 года исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Ранее Поздняков назвал Овечкина самым недооценённым спортсменом в истории.

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