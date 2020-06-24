СМИ: США могут прекратить финансирование WADA

Управление по борьбе с наркотиками в составе исполнительного офиса президента США (ONCP) призвало Конгресс отказаться от продолжения финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если указанная организация не предпримет серьезных мер по реформированию.

AFP