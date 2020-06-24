СМИ: США могут прекратить финансирование WADA

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Управление по борьбе с наркотиками в составе исполнительного офиса президента США (ONCP) призвало Конгресс отказаться от продолжения финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA), если указанная организация не предпримет серьезных мер по реформированию.
СМИ: США могут прекратить финансирование WADA
  • AFP

Об этом сообщает Washington Post. Согласно отчёту ONDCP, США ежегодно приносят WADA $2,7 млн. Это самый значительный вклад среди всех стран.

«Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в форме чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений WADA», — говорится в отчёте ONDCP.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции WADA не должны затрагивать интересы «чистых» российских спортсменов.

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