СМИ: США могут прекратить финансирование WADA
- AFP
Об этом сообщает Washington Post. Согласно отчёту ONDCP, США ежегодно приносят WADA $2,7 млн. Это самый значительный вклад среди всех стран.
«Американские налогоплательщики должны получить ощутимую отдачу от своих инвестиций в WADA в форме чистого спорта, честной игры, эффективного управления мировой антидопинговой системой и соразмерного голоса в процессе принятия решений WADA», — говорится в отчёте ONDCP.
Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции WADA не должны затрагивать интересы «чистых» российских спортсменов.