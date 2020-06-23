Поздняков считает, что санкции WADA не должны затрагивать интересы чистых российских спортсменов
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- РИА Новости
«Какими бы ни были там нарушения внутри определённых субъектов, это не должно касаться корня и сути олимпийского движения, спортсменов, для которых, в общем-то, все эти условия создаются. И вот мы в своей ежедневной работе вместе в нашими представителями в CAS пытаемся донести нашу позицию о том, что спортсмены являются основной движущей силой и интересы защиты спортсменов являются приоритетом для всех нас», — приводит слова Позднякова ТАСС.
9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.
Ранее в CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний дела РУСАДА и WADA.