Поздняков считает, что санкции WADA не должны затрагивать интересы чистых российских спортсменов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков считает, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против российского спорта не должны затрагивать интересы чистых спортсменов.

«Какими бы ни были там нарушения внутри определённых субъектов, это не должно касаться корня и сути олимпийского движения, спортсменов, для которых, в общем-то, все эти условия создаются. И вот мы в своей ежедневной работе вместе в нашими представителями в CAS пытаемся донести нашу позицию о том, что спортсмены являются основной движущей силой и интересы защиты спортсменов являются приоритетом для всех нас», — приводит слова Позднякова ТАСС.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Ранее в CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний дела РУСАДА и WADA.