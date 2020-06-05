В CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний дела РУСАДА и WADA

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) пояснили причины переноса слушаний по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).
В CAS объяснили перенос на ноябрь слушаний дела РУСАДА и WADA
  • РИА Новости

«Слушание было отложено из-за пандемии коронавируса и ограничений на въезд, действующих в настоящее время в Швейцарии для лиц, не являющихся гражданами ЕС. Возможность проведения слушаний в режиме видеоконференции была исключена, и после консультаций со сторонами были установлены новые даты слушаний», — приводит ТАСС слова представителя CAS.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

Слушания в CAS по данному делу изначально должны были пройти не ранее конца апреля, но затем были перенесены на лето. Теперь они запланированы на 2—5 ноября.

Ранее сообщалось, что Журова считает намеренным перенос слушания дела WADA против РУСАДА в CAS.

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