WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на предложение о возможном лишении организации финансирования со стороны США.

«WADA не могут управлять исключительно несколько самых богатых стран. Спортсмены, которые соревнуются с атлетами из США, приезжают со всего мира, и ради объективности по отношению к американским спортсменам мы хотим обеспечить условия, при которых их конкуренты будут подчиняться тем же строгим правилам, что и они», — цитирует заявление WADA Reuters.

В организации отмечают, что необходимо обеспечить представительство всех стран в исполкоме WADA. Кроме того, в заявлении подчёркивается, что страны не должны быть представлены пропорционально количеству денег, которые они перечисляют.

Ранее сообщалось, что США могут прекратить финансирование WADA.