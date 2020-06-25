WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на предложение о возможном лишении организации финансирования со стороны США.
WADA отреагировало на возможное лишение финансирования со стороны США
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

«WADA не могут управлять исключительно несколько самых богатых стран. Спортсмены, которые соревнуются с атлетами из США, приезжают со всего мира, и ради объективности по отношению к американским спортсменам мы хотим обеспечить условия, при которых их конкуренты будут подчиняться тем же строгим правилам, что и они», — цитирует заявление WADA Reuters.

В организации отмечают, что необходимо обеспечить представительство всех стран в исполкоме WADA. Кроме того, в заявлении подчёркивается, что страны не должны быть представлены пропорционально количеству денег, которые они перечисляют.

Ранее сообщалось, что США могут прекратить финансирование WADA.

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