Французский футбольный арбитр Десьяж умер в возрасте 46 лет

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Французский футбольный судья Себастьен Десьяж скончался в возрасте 46 лет.
Французский футбольный арбитр Десьяж умер в возрасте 46 лет
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщается на сайте национальной федерации, арбитр ушёл из жизни после продолжительной болезни.

«Мы знали, что Себастьен испытывал проблемы со здоровьем на протяжении нескольких месяцев, но его смерть шокировала нас. Судьи и вся федерация глубоко опечалены. Десьяжа уважали как за профессиональные, так и за личностные качества. Он любил футбол. Федерация выражает глубочайшие соболезнования семье Себастьена и его близким», — заявил президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре.

Десьяж с 2011 года работал в Лиге 1 и Лиге 2, а также судил матчи Лиги Европы и игры отборочного этапа к Евро-2016. Кроме того, с 2017 по 2018 год он возглавлял судейский союз Франции.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни экс-чемпион мира по боксу Алан Минтер.

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