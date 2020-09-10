Ушёл из жизни экс-чемпион мира по боксу Минтер
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Об этом сообщает пресс-служба Британского совета по контролю бокса (BBBoC). Как передаёт Sky Sports, Минтер на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.
Минтер был чемпионом в среднем весе по версиям WBA, WBC и журнала The Ring. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 1972 года. На профессиональном ринге британец одержал 39 побед и потерпел девять поражений.
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