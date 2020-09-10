Ушёл из жизни экс-чемпион мира по боксу Минтер

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Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) Алан Минтер скончался на 70-м году жизни.
Ушёл из жизни экс-чемпион мира по боксу Минтер
  • © Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Британского совета по контролю бокса (BBBoC). Как передаёт Sky Sports, Минтер на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.

Минтер был чемпионом в среднем весе по версиям WBA, WBC и журнала The Ring. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 1972 года. На профессиональном ринге британец одержал 39 побед и потерпел девять поражений.

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