Ушёл из жизни экс-чемпион мира по боксу Минтер

Бывший чемпион мира в среднем весе по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC) Алан Минтер скончался на 70-м году жизни.

Об этом сообщает пресс-служба Британского совета по контролю бокса (BBBoC). Как передаёт Sky Sports, Минтер на протяжении долгого времени боролся с онкологическим заболеванием.

Минтер был чемпионом в среднем весе по версиям WBA, WBC и журнала The Ring. Также на его счету бронзовая медаль Олимпийских игр 1972 года. На профессиональном ринге британец одержал 39 побед и потерпел девять поражений.

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