Поветкин признался, что ему нравится Советский Союз

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Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, что ему нравится Советский Союз.
Поветкин признался, что ему нравится Советский Союз
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Я считаю, что в СССР очень много было хорошего и правильного, — сказал Поветкин. — Потому что я со стариками много разговаривал и беседовал, и все вспоминают СССР с улыбкой на лице. Это о многом говорит», — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Metametrica.

В последнем своём бою 41-летний Поветкин в пятом раунде нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC. При этом по ходу поединка россиянин дважды побывал в нокдауне.

Ранее Поветкин назвал президента России Владимира Путина сильным и серьёзным человеком.

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