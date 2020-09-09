Поветкин признался, что ему нравится Советский Союз

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, что ему нравится Советский Союз.

«Я считаю, что в СССР очень много было хорошего и правильного, — сказал Поветкин. — Потому что я со стариками много разговаривал и беседовал, и все вспоминают СССР с улыбкой на лице. Это о многом говорит», — сказал Поветкин в интервью YouTube-каналу Metametrica.

В последнем своём бою 41-летний Поветкин в пятом раунде нокаутировал британца Диллиана Уайта и завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC. При этом по ходу поединка россиянин дважды побывал в нокдауне.

Ранее Поветкин назвал президента России Владимира Путина сильным и серьёзным человеком.