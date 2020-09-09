Известный бодибилдер Шубрт скончался в возрасте 32 лет

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Известный чешский бодибилдер Якуб Шубрт умер в возрасте 32 лет.
Известный бодибилдер Шубрт скончался в возрасте 32 лет
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Об этом сообщили родственники спортсмена на его странице в Facebook. По информации чешской прессы, причиной смерти стала полиорганная недостаточность.

Шубрт в 21 год выиграл юниорский турнир «Мистер Вселенная» под эгидой Национальной ассоциации любительского бодибилдинга (NABBA), а в 2014-м стал третьим на турнире Olympia Amateur Europe 2014, который проводился Международной федерацией бодибилдинга и фитнеса (IFBB).

Ранее сообщалось, что велогонщик Павел Свешников скончался после потери сознания на Гран-при Москвы.

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