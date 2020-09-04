Велогонщик Свешников скончался после потери сознания на Гран-при Москвы

Россиянин Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку.

Об этом рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

«Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли», — цитирует Екимова ТАСС.

22-летний Свешников потерял сознание и упал во время командного спринта в Крылатском. Медицинская бригада пыталась реанимировать спортсмена, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что смерть футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова будет расследовать региональное подведомство СК.