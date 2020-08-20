СМИ: Смерть футболиста «Казанки» Самохвалова будет расследовать региональное подведомство СК

Дело скончавшегося во время индивидуальной тренировки игрока «Казанки» Иннокентия Самохвалова будет расследовано региональным отделом Следственного комитета России.

Об этом сообщает «РБ-Спорт». Общероссийский профсоюз футболистов обращался в СК РФ с просьбой изучить данное дело на предмет наличия халатной деятельности врачей, допустивших игрока к тренировкам. По информации источника, сейчас главное отделение СК РФ направило «дело Самохвалова» в региональное подведомство. Московское отделение займётся расследованием смерти футболиста и о результатах уведомит основной комитет.

Самохвалов скончался 20 апреля в возрасте 22 лет во время пробежки из-за сердечной недостаточности. Последние годы футболист выступал за вторую команду в структуре — «Казанку». У него остались супруга и сын.

Ранее сообщалось, что известно о помощи «Локомотива» семье скончавшегося футболиста Самохвалова.