Глава UFC прокомментировал решение властей Ирана казнить борца Афкари

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт призвал власти Ирана отменить смертный приговор местному борцу Навиду Афкари.
Глава UFC прокомментировал решение властей Ирана казнить борца Афкари
  • Reuters

«Он вышел на мирный протест в Иране — и его приговорили к этому. Это привлекло моё внимание. Во-первых, он человек. Во-вторых, он один из нас. Он может стать одним из наших бойцов», — сказал Уайт на видео в своём Instagram.

По его словам, он сразу подумал позвонить президенту США Дональду Трампу и узнать, как можно помочь иранскому спортсмену.

«Он сказал: «Посмотрим, дай мне поговорить с моей администрацией, и тогда станет понятно, можно ли сделать что-то, чтобы спасти ему жизнь». Мне хотелось бы сказать, что я смиренно и с уважением прошу власти Ирана отменить приговор и пощадить его жизнь», — добавил Уайт.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.

Ранее глава UFC заявил о готовности устроить бой Джона Джонcа с Броком Леснаром.

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