Глава UFC прокомментировал решение властей Ирана казнить борца Афкари

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт призвал власти Ирана отменить смертный приговор местному борцу Навиду Афкари.

«Он вышел на мирный протест в Иране — и его приговорили к этому. Это привлекло моё внимание. Во-первых, он человек. Во-вторых, он один из нас. Он может стать одним из наших бойцов», — сказал Уайт на видео в своём Instagram.

По его словам, он сразу подумал позвонить президенту США Дональду Трампу и узнать, как можно помочь иранскому спортсмену.

«Он сказал: «Посмотрим, дай мне поговорить с моей администрацией, и тогда станет понятно, можно ли сделать что-то, чтобы спасти ему жизнь». Мне хотелось бы сказать, что я смиренно и с уважением прошу власти Ирана отменить приговор и пощадить его жизнь», — добавил Уайт.

Навид Афкари был приговорён к смертной казни за участие в антиправительственных уличных демонстрациях в 2018 году.

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