Глава UFC заявил о готовности устроить бой Джонcа с Леснаром

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что готов организовать поединок между бывшим чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула в дивизионе тяжеловесов Броком Леснаром.

«Если оба хотят боя, уверен, болельщики захотят его увидеть. Это был бы хороший поединок для дебюта Джонса в тяжёлом весе. Да, если бойцы захотят поединка, я его устрою», — приводит слова Уайта ESPN.

На счету Джонса 26 побед, одно поражение, один бой был признан несостоявшимся. У Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.

Ранее в Bellator подтвердили интерес к организации боя Фёдора Емельяненко с Леснаром.