Глава UFC заявил о готовности устроить бой Джонcа с Леснаром

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что готов организовать поединок между бывшим чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом и экс-обладателем титула в дивизионе тяжеловесов Броком Леснаром.
Глава UFC заявил о готовности устроить бой Джонcа с Леснаром
  • © imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Если оба хотят боя, уверен, болельщики захотят его увидеть. Это был бы хороший поединок для дебюта Джонса в тяжёлом весе. Да, если бойцы захотят поединка, я его устрою», — приводит слова Уайта ESPN

На счету Джонса 26 побед, одно поражение, один бой был признан несостоявшимся. У Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. 

Ранее в Bellator подтвердили интерес к организации боя Фёдора Емельяненко с Леснаром.

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