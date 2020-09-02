Глава UFC заявил о готовности устроить бой Джонcа с Леснаром
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«Если оба хотят боя, уверен, болельщики захотят его увидеть. Это был бы хороший поединок для дебюта Джонса в тяжёлом весе. Да, если бойцы захотят поединка, я его устрою», — приводит слова Уайта ESPN.
На счету Джонса 26 побед, одно поражение, один бой был признан несостоявшимся. У Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.
Ранее в Bellator подтвердили интерес к организации боя Фёдора Емельяненко с Леснаром.