В Bellator подтвердили интерес к организации боя Емельяненко — Леснар
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«Поединок Фёдора с Леснаром нам интересен, если Брок действительно доступен. Такого боя не было никогда», — цитирует Кокера журналист Ариэль Хельвани в Twitter.
На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений за карьеру, также один бой был признан несостоявшимся. У Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.
До этого глава UFC Дана Уайт признавался, что сожалеет, что ему так и не удалось организовать бой Емельяненко — Леснар.
Ранее менеджер Фёдора Емельяненко намекнул на организацию боя с Леснаром.