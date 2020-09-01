В Bellator подтвердили интерес к организации боя Емельяненко — Леснар

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Президент Bellator Скотт Кокер подтвердил заинтересованность в организации поединка между российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе американцем Броком Леснаром.
В Bellator подтвердили интерес к организации боя Емельяненко — Леснар
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«Поединок Фёдора с Леснаром нам интересен, если Брок действительно доступен. Такого боя не было никогда», — цитирует Кокера журналист Ариэль Хельвани в Twitter.

На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений за карьеру, также один бой был признан несостоявшимся. У Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся. 

До этого глава UFC Дана Уайт признавался, что сожалеет, что ему так и не удалось организовать бой Емельяненко — Леснар. 

Ранее менеджер Фёдора Емельяненко намекнул на организацию боя с Леснаром.

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