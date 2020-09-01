Менеджер Фёдора Емельяненко намекнул на организацию боя с Леснаром

Джерри Миллен, менеджер российского бойца смешанного стиля Фёдора Емельяненко, намекнул на интерес к организации поединка своего клиента с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе американцем Броком Леснаром.

«Кажется, Брок Леснар — свободный агент. Может, сейчас нам удастся устроить бой, который все хотели увидеть, но UFC не смог организовать. Скотт Кокер, давай устроим бой», — написал Миллен в своём Twitter.

На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений за карьеру, также один бой был признан несостоявшимся. У Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.

До этого глава UFC Дана Уайт признался, что сожалеет, что ему так и не удалось организовать бой Емельяненко — Леснар.

Ранее Фабрисиу Вердум высказался о возможном реванше с Фёдором Емельяненко.