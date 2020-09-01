Менеджер Фёдора Емельяненко намекнул на организацию боя с Леснаром
- Reuters
«Кажется, Брок Леснар — свободный агент. Может, сейчас нам удастся устроить бой, который все хотели увидеть, но UFC не смог организовать. Скотт Кокер, давай устроим бой», — написал Миллен в своём Twitter.
На счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений за карьеру, также один бой был признан несостоявшимся. У Леснара пять побед и три поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.
До этого глава UFC Дана Уайт признался, что сожалеет, что ему так и не удалось организовать бой Емельяненко — Леснар.
Ранее Фабрисиу Вердум высказался о возможном реванше с Фёдором Емельяненко.