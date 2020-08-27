Вердум о возможном бое с Фёдором Емельяненко: нокаутирую его в первом раунде

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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе бразилец Фабрисиу Вердум высказался о возможном реванше с российским бойцом смешанного стиля Фёдором Емельяненко.
Вердум о возможном бое с Фёдором Емельяненко: нокаутирую его в первом раунде
  • Reuters

«Уверен, наш реванш войдёт в историю спорта. Я побил его в 2010 году и потряс мир. Возможно, мне удастся снова всех удивить. Думаю, я нокаутирую Фёдора в первом раунде. Я быстро с ним разберусь, так как очень уверен в себе», — цитирует Вердума MMA Fighting

Вердум уже дрался с Емельяненко в 2010 году. Тогда победу с помощью болевого приёма одержал бразилец.

Всего на счету Вердума 24 победы, девять поражений и одна ничья. У Емельяненко 39 побед и шесть поражений, также один бой был признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Фёдор Емельяненко может завершить карьеру боем в Москве.

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