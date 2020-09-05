«Не было ни столкновения, ни контакта»: что известно о смерти 22-летнего велогонщика Свешникова
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«Говорили Павлу, чтобы он следил за собой»
Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, что у велогонщика Павла Свешникова были проблемы со здоровьем. Именно они привели к смерти 22-летнего спортсмена во время Гран-при Москвы по велотреку, проходившего в «Крылатском».
«Велоспорт не прощает ошибок. Всё, что вчера произошло, было связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем. Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углубленное медобследование и перестраховаться, чтобы понять, что происходит с твоим здоровьем. Геройство — это хорошо, но жизнь короткая», — цитирует Екимова ТАСС.
Точная причина смерти станет известна позднее. В качестве предварительного диагноза называется остановка сердца, при этом сообщается, что криминальная версия произошедшего не рассматривается. В то же время глава ФВСР не исключил, что расследованием будет заниматься Следственный комитет. Предстоит выяснить, как испытывавший проблемы с сердцем велосипедист был допущен до участия в гонках.
Трагедия произошла в пятницу, 4 сентября, во время групповой гонки. Сначала сообщалось, что один из участников соревнований упал из-за завала. Но затем сразу несколько очевидцев, среди которых был и Екимов, опровергли эту информацию. По его словам, Свешников уехал в отрыв, но затем неожиданно стал замедляться. Практически остановившись, он потерял сознание и упал с велосипеда. Падение произошло на небольшой скорости, поэтому предполагается, что ему стало плохо до него.
Это подтвердил и тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.
«Не было ни столкновения, ни контакта. Павел, судя по всему, плохо себя почувствовал, отстал, потерял сознание. И спасти не удалось. Сложно сказать, почему всё это произошло, он не вызывался в сборную, поэтому данных по его обследованиям у нас нет, будет расследование обстоятельств, причин... Это трагедия», — приводит слова Ковпанца РИА Новости.
После падения к Свешникову незамедлительно подоспели врачи и начали проводить комплекс реанимационных мероприятий. Спустя 10—15 минут прибыла скорая помощь, его отнесли в машину, но сердце велогонщика так и не удалось запустить.
Уже после произошедшего выяснилось, что перед стартом спортсмен опасался за своё состояние. По словам одного из участников гонки, он жаловался на высокий пульс и на то, что не успел восстановиться после болезни. А бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года Виктор Манаков вспомнил, что схожие проблемы возникали у Павла и раньше.
«В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок во время мэдисона, мы ему говорили, чтобы он следил за собой, но в итоге... Получили то, что получили. Организм ведь сам понимает, что переступает через красный предел нагрузки. У Паши был предел достаточно высокий, но у сердца этот предел был ниже», — рассказал Манаков.
После смерти Свешникова было принято решение досрочно завершить Гран-при Москвы. В субботу в «Крылатском» состоялась церемония в память о нём. Кроме того, российские участники однодневки Grand Prix Mount Erciyes, проходящей в Турции, перед стартом почтили память коллеги минутой молчания.
Екимов сообщил, что федерация возьмёт на себя все расходы на похороны Свешникова. Кроме того, будет организован сбор средств, которые пойдут его семье.
«Мечтал о больших результатах»
Свешников начал спортивную карьеру в Выборге, однако затем переехал в Москву. В 2018 году он стал серебряным призёром командного заезда на выносливость — мэдисона — на чемпионате России по велотреку. А в 2019-м победил в гонке по очкам на Кубке России.
Несмотря на отсутствие значимых успехов в карьере, Павел был хорошо известен в российском велоспорте, а его смерть стала для всех большим шоком.
«Я этого парня знал лично, жили вместе на сборах в разное время. Хорошо узнаёшь человека в такой ситуации. Павел был довольно любознательный, задавал много вопросов по тренировочному процессу, что и как. Что-то даже копировал. Я поопытнее, он помоложе, чувствовал определённую ответственность за него, радовался, когда у него получалось проявить себя», — рассказал Манаков.
Соболезнования в связи с произошедшем выразили в ФВСР. Глава Федерации велосипедного спорта Ленинградской области и выборгского клуба «Фаворит» Алексей Редаков напомнил, что гонщик представлял известную спортивную династию. Его дядя Михаил Свешников был рекордсменом мира по велотреку, а двоюродный брат Кирилл завоёвывал бронзу чемпионата мира и серебро континентального первенства в гонках по очкам.
«Выражаем соболезнования родным и близким спортсмена... Проблем со здоровьем у него не было, когда он соревновался у нас с третьего по десятый класс. На юношеских соревнованиях выигрывал все основные гонки. Последние три года серьёзных результатов не достигал, но стабильно выступал на всех стартах», — сказал Редаков.
В свою очередь, заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов отметил, что Свешников был перспективным велогонщиком.
«Это хороший парень из Выборга, знаю его маму, был знаком с ним самим. Он мечтал попасть в петербургский центр, но не получилось, попал в московский, там проходил подготовку... Хороший парень, казался перспективным, но случилась такая беда. Это трагедия для мамы. Он мечтал о больших результатах», — сказал Кузнецов.
На произошедшее отреагировал и известный комментатор Дмитрий Губрниев. Он выразил негодование по поводу того, что Свешников участвовал в соревнованиях, несмотря на то, что о его проблемах со здоровьем было давно известно.
«Когда закончится этот бардак? Свешников не был в сборной, но за какую-то команду он выступал! Падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углубленное медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?», — написал Губерниев.
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