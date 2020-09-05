«Не было ни столкновения, ни контакта»: что известно о смерти 22-летнего велогонщика Свешникова

У скончавшегося во время командной гонки на Гран-при Москвы 22-летнего велогонщика Павла Свешникова были проблемы со здоровьем. Об этом заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. По предварительной информации, смерть наступила из-за остановки сердца, однако конкретная причина будет установлена позднее. Федерация намерена провести расследование совместно со Следственным комитетом.

«Говорили Павлу, чтобы он следил за собой»

Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил, что у велогонщика Павла Свешникова были проблемы со здоровьем. Именно они привели к смерти 22-летнего спортсмена во время Гран-при Москвы по велотреку, проходившего в «Крылатском».

«Велоспорт не прощает ошибок. Всё, что вчера произошло, было связано не с велосипедом, а с Павлом и его здоровьем. Я слышал, что были проблемы, в том числе и в прошлом году. Лучше пройти углубленное медобследование и перестраховаться, чтобы понять, что происходит с твоим здоровьем. Геройство — это хорошо, но жизнь короткая», — цитирует Екимова ТАСС.

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Точная причина смерти станет известна позднее. В качестве предварительного диагноза называется остановка сердца, при этом сообщается, что криминальная версия произошедшего не рассматривается. В то же время глава ФВСР не исключил, что расследованием будет заниматься Следственный комитет. Предстоит выяснить, как испытывавший проблемы с сердцем велосипедист был допущен до участия в гонках.

Трагедия произошла в пятницу, 4 сентября, во время групповой гонки. Сначала сообщалось, что один из участников соревнований упал из-за завала. Но затем сразу несколько очевидцев, среди которых был и Екимов, опровергли эту информацию. По его словам, Свешников уехал в отрыв, но затем неожиданно стал замедляться. Практически остановившись, он потерял сознание и упал с велосипеда. Падение произошло на небольшой скорости, поэтому предполагается, что ему стало плохо до него.

Это подтвердил и тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.

«Не было ни столкновения, ни контакта. Павел, судя по всему, плохо себя почувствовал, отстал, потерял сознание. И спасти не удалось. Сложно сказать, почему всё это произошло, он не вызывался в сборную, поэтому данных по его обследованиям у нас нет, будет расследование обстоятельств, причин... Это трагедия», — приводит слова Ковпанца РИА Новости.

После падения к Свешникову незамедлительно подоспели врачи и начали проводить комплекс реанимационных мероприятий. Спустя 10—15 минут прибыла скорая помощь, его отнесли в машину, но сердце велогонщика так и не удалось запустить.

Уже после произошедшего выяснилось, что перед стартом спортсмен опасался за своё состояние. По словам одного из участников гонки, он жаловался на высокий пульс и на то, что не успел восстановиться после болезни. А бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года Виктор Манаков вспомнил, что схожие проблемы возникали у Павла и раньше.

«В прошлом году на соревнованиях в Омске он упал в обморок во время мэдисона, мы ему говорили, чтобы он следил за собой, но в итоге... Получили то, что получили. Организм ведь сам понимает, что переступает через красный предел нагрузки. У Паши был предел достаточно высокий, но у сердца этот предел был ниже», — рассказал Манаков.

После смерти Свешникова было принято решение досрочно завершить Гран-при Москвы. В субботу в «Крылатском» состоялась церемония в память о нём. Кроме того, российские участники однодневки Grand Prix Mount Erciyes, проходящей в Турции, перед стартом почтили память коллеги минутой молчания.

Екимов сообщил, что федерация возьмёт на себя все расходы на похороны Свешникова. Кроме того, будет организован сбор средств, которые пойдут его семье.

«Мечтал о больших результатах»

Свешников начал спортивную карьеру в Выборге, однако затем переехал в Москву. В 2018 году он стал серебряным призёром командного заезда на выносливость — мэдисона — на чемпионате России по велотреку. А в 2019-м победил в гонке по очкам на Кубке России.

Несмотря на отсутствие значимых успехов в карьере, Павел был хорошо известен в российском велоспорте, а его смерть стала для всех большим шоком.

«Я этого парня знал лично, жили вместе на сборах в разное время. Хорошо узнаёшь человека в такой ситуации. Павел был довольно любознательный, задавал много вопросов по тренировочному процессу, что и как. Что-то даже копировал. Я поопытнее, он помоложе, чувствовал определённую ответственность за него, радовался, когда у него получалось проявить себя», — рассказал Манаков.

Соболезнования в связи с произошедшем выразили в ФВСР. Глава Федерации велосипедного спорта Ленинградской области и выборгского клуба «Фаворит» Алексей Редаков напомнил, что гонщик представлял известную спортивную династию. Его дядя Михаил Свешников был рекордсменом мира по велотреку, а двоюродный брат Кирилл завоёвывал бронзу чемпионата мира и серебро континентального первенства в гонках по очкам.

«Выражаем соболезнования родным и близким спортсмена... Проблем со здоровьем у него не было, когда он соревновался у нас с третьего по десятый класс. На юношеских соревнованиях выигрывал все основные гонки. Последние три года серьёзных результатов не достигал, но стабильно выступал на всех стартах», — сказал Редаков.

В свою очередь, заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов отметил, что Свешников был перспективным велогонщиком.

«Это хороший парень из Выборга, знаю его маму, был знаком с ним самим. Он мечтал попасть в петербургский центр, но не получилось, попал в московский, там проходил подготовку... Хороший парень, казался перспективным, но случилась такая беда. Это трагедия для мамы. Он мечтал о больших результатах», — сказал Кузнецов.

На произошедшее отреагировал и известный комментатор Дмитрий Губрниев. Он выразил негодование по поводу того, что Свешников участвовал в соревнованиях, несмотря на то, что о его проблемах со здоровьем было давно известно.

«Когда закончится этот бардак? Свешников не был в сборной, но за какую-то команду он выступал! Падал в обморок, все об этом знали и молчали? Углубленное медицинского обследование проходил? Почему умер молодой спортсмен?», — написал Губерниев.