«Бейся за свою жизнь, Фабио»: что известно о состоянии велогонщика Якобсена после падения на «Туре Польши»

Велогонщик Фабио Якобсен находится в тяжёлом, но стабильном состоянии после падения на первом этапе «Тура Польши». Он сумел избежать травм мозга и позвоночника, однако из-за других повреждений врачи пока не выводят его из искусственной комы. Руководители команды Deceuninck — Quick-Step, за которую выступает голландец, призвали наказать виновника инцидента Дилана Груневегена. Дело было передано в дисциплинарный комитет, а расследованием занимается польская полиция.

Состояние нидерландского велогонщика Фабио Якобсена после падения на финише первого этапа многодневки «Тур Польши» оценивается как тяжёлое, но стабильное. Об этом сообщила пресс-служба команды Deceuninck — Quick-Step, за которую выступает 23-летний спортсмен.

«Обследование не выявило повреждения мозга или позвоночника, но из-за тяжести многочисленных травм Якобсен по-прежнему находится в состоянии искусственной комы. В ближайшие дни он будет находиться под пристальным наблюдением в больнице в Катовице», — говорится в заявлении команды.

Эту информацию подтвердили и польские СМИ со ссылкой на медиков. По их данным, ночью Якобсен перенёс пятичасовую операцию. Уточняется, что он получил травмы грудной клетки, осложняющие дыхание. В ближайшее время его собираются выводить из комы.

Серьёзная авария с участием голландца произошла на последних метрах первого этапа «Тура Польши», стартовавшего накануне в Хожуве. На финишной прямой между ним и гонщиком Jumbo-Visma Диланом Груневегеном развернулась борьба за первое место. Соотечественник, не желая уступать, оттёр Якобсена к рекламным щитам, в результате чего последний потерял контроль над управлением велосипедом, на большой скорости пробил ограждение и вылетел за пределы трассы, где находились судьи и фотографы. Некоторые из них также получили травмы.

Shocking crash leaves Dutch cyclist Fabio Jakobsen in medically-induced coma. Tour of Poland stage one finish now under investigation pic.twitter.com/WSMgYQ4MPa — John Casey (@JohnCasey2880) August 5, 2020

Якобсену незамедлительно была оказана первая помощь, а затем он был доставлен на вертолёте в больницу. Врач гонки Барбара Ершина сообщила, что вследствие падения он получил многочисленные травмы и потерял большой объём крови. Она добавила, что жизнь гонщика находится в опасности, но выразила надежду, что он сумеет выкарабкаться.

По словам директора госпиталя Павла Грюнпетера, голландцу предстоит перенести несколько операций на лицевом отделе черепа.

«Время проведения этих процедур будет зависеть от общего состояния пациента. Он молод, поэтому мы надеемся, что ему планомерно будет становиться лучше. Наши прогнозы оптимистичны, так как за исключением травм лица и черепа, рентгенологическая диагностика повреждений позвоночника не выявила», — цитирует Грюнпетера Cyclingnews.

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После финиша виновником столкновения признали приехавшего первым Груневегена, в связи с чем победителем этапа был объявлен Якобсен. Гонщик Jumbo-Visma был дисквалифицирован за опасные действия на трассе и оштрафован на 500 швейцарских франков. В ближайшее время будет проведено расследование с участием польской полиции.

Груневегена осудили в Международном союзе велосипедистов (UCI). Пресс-служба организации сообщила, что дело будет передано в дисциплинарный комитет, который должен принять решение по поводу дальнейших санкций.

С более резкой критикой гонщика выступил директор Deceuninck — Quick-Step Патрик Лефевр.

«Этого парня из команды Jumbo-Visma нужно посадить в тюрьму. Я намерен обратиться в суд, таким действиям не место в велоспорте. Это преступление, господин Груневеген», — написал Лефевр на своей странице в Twitter.

Сам голландец пока никак не отреагировал на произошедшее. В его команде принесли извинения Якобсену и другим пострадавшим, отметив, что оценку инциденту они дадут после завершения расследования.

При этом некоторые гонщики осудили и организаторов «Тура Польши» за то, что финишный отрезок этапа представлял собой спуск, скорость на котором достигает 80 км/ч.

Every year the same silly downhill sprint in the @Tour_de_Pologne.

Every year i ask myself why the organisation thinks it‘s a good idea. Bunch sprints are dangerous enough, you don’t need a downhill finish with 80kph!@cpacycling — Simon Geschke (@simongeschke) August 5, 2020

Тем временем, бывшие и нынешние коллеги Якобсена выразили сожаления по поводу случившегося и пожелали ему скорейшего выздоровления.

«Бейся за свою жизнь, Фабио Якобсен. Немногие ребята сравнятся с тобой по силе, поэтому я уверен, что победа в этой гонке останется за тобой… Сейчас все наши мысли с тобой, твоей семьёй и командой», — написал товарищ Якобсена по Deceuninck — Quick-Step Ильо Кейссе.

На произошедшее отреагировали и многие именитые гонщики. Так, слова поддержки Якобсену передали чемпион мира 2012 года Филипп Жильбер, бронзовый призёр «Джиро Д’Италия» Томас де Гендт, чемпион «Тур де Франс» Винченцо Нибали, а также американец Лэнс Армстронг.

«Мои мысли и молитвы с Фабио Якобсеном. Держись, приятель. Я уже давно в этой игре, но не уверен, что когда-нибудь видел настолько ужасное падение», — обратился к голландцу Армстронг.

Стоит отметить, что прошлогодний «Тур Польши» также был омрачён трагедией. Бельгийский велосипедист Lotto Soudal Бьорг Ламбрехт по неизвестным причинам упал во время прохождения третьего этапа многодневки. От полученных травм он скончался в больнице, не приходя в сознание.