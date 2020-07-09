Четырёхкратный победитель «Тур де Франс» Фрум уйдёт из Ineos

Британская профессиональная шоссейная велокоманда Team Ineos объявила о предстоящем уходе четырёхкратного чемпиона «Тур де Франс» Криса Фрума.

Как сообщает пресс-служба команды, 35-летний британец покинет коллектив по окончании сезона 2020 года.

«Это было феноменальное десятилетие с командой, мы многого достигли вместе, и я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. Я с нетерпением жду новых испытаний и перехожу к следующему этапу моей карьеры, но пока я сосредоточен на победе в пятом «Тур де Франс» с Team Ineos», — заявил Фрум.

Фрум выступал за Ineos с 2010 года, когда команда ещё носила название Sky. За это время он четырежды выиграл «Тур де Франс» (2013, 2015, 2016, 2017) и по одному разу — «Вуэльту» (2018) и «Джиро д'Италия» (2017).

В его активе также победы на многодневках «Критериум Дофине» (2013, 2015, 2016), «Тур Романдии» (2013, 2014), «Вуэльта Андалусии» (2015), «Тур Омана» (2013, 2014) и «Критериум Интернациональ» (2013).

Ранее UCI объявил о возобновлении международного велоспортивного сезона с 1 августа.