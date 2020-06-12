UCI объявил о возобновлении международного велоспортивного сезона с 1 августа

Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что соревновательный сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа.

Как сообщает пресс-служба UCI, первой гонкой после паузы станет однодневка «Страде Бьянке» в Италии. «Тур де Франс» пройдёт с 29 августа по 20 сентября, «Джиро д'Италия» — с 3 по 25 октября, а «Вуэльта» — с 20 октября по 8 ноября.

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту запланирован на 20—27 сентября.

Заключительной гонкой сезона станет «Тур Гуанси» в Китае, запланированный на 5—10 ноября.

Ранее сообщалось, что UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков.