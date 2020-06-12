UCI объявил о возобновлении международного велоспортивного сезона с 1 августа

Короткая ссылка
Международный союз велосипедистов (UCI) объявил, что соревновательный сезон, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа.
UCI объявил о возобновлении международного велоспортивного сезона с 1 августа
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба UCI, первой гонкой после паузы станет однодневка «Страде Бьянке» в Италии. «Тур де Франс» пройдёт с 29 августа по 20 сентября, «Джиро д'Италия» — с 3 по 25 октября, а «Вуэльта» — с 20 октября по 8 ноября.

Чемпионат мира по шоссейному велоспорту запланирован на 20—27 сентября.

Заключительной гонкой сезона станет «Тур Гуанси» в Китае, запланированный на 5—10 ноября.

Ранее сообщалось, что UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить