UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков

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Международный союз велосипедистов (UCI) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) допинговые дела российских спортсменов, которые были открыты после проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.
UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков
  • Reuters

«UCI подтверждает, что получил от следственной группы WADA часть документов и принял участие в пояснительных вебинарах, проведённых 30 апреля. На данном этапе UCI не будет давать дополнительных комментариев», — приводит ТАСС слова представителя UCI.

В ходе перепроверки данных московской лаборатории было выявлено 57 подозрительных проб российских спортсменов. Их дела направлены в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований.

Ранее в WADA сообщили об обнаружении четырёх новых сфальсифицированных допинг-проб российских спортсменов.

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