UCI получил от WADA допинговые дела российских велогонщиков
- Reuters
«UCI подтверждает, что получил от следственной группы WADA часть документов и принял участие в пояснительных вебинарах, проведённых 30 апреля. На данном этапе UCI не будет давать дополнительных комментариев», — приводит ТАСС слова представителя UCI.
В ходе перепроверки данных московской лаборатории было выявлено 57 подозрительных проб российских спортсменов. Их дела направлены в 27 международных федераций и один оргкомитет соревнований.
Ранее в WADA сообщили об обнаружении четырёх новых сфальсифицированных допинг-проб российских спортсменов.