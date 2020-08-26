Недоказанный прецедент: как смерть велогонщика Йенсена на Играх 60 лет назад изменила отношение к допингу в спорте

26 августа 1960 года во время Олимпийских игр в Риме погиб датский велогонщик Кнуд Энемарк Йенсен. За 20 км до финиша он упал из-за солнечного удара, получил черепно-мозговую травму и скончался, не приходя в сознание. Позднее появилась информация, что в крови спортсмена был обнаружен амфетамин, однако официального подтверждения она не получила. Тем не менее эту версию использовали для активизации борьбы с допингом, что изменило лицо современного профессионального спорта.

Ровно 60 лет назад во время Олимпийских игр в Риме скончался датский велогонщик Кнуд Энемарк Йенсен. Он умер во время гонки после того, как почувствовал себя плохо и упал с велосипеда. Слухи о том, что перед смертью спортсмен принимал допинг и именно из-за него и погиб, придали мощный импульс созданию всей антидопинговой системы в мировом спорте.

Йенсен родился в 1936 году в Орхусе. После переезда в Копенгаген он женился на племяннице двукратного олимпийского чемпиона Хенри Хансена и стал многообещающим велогонщиком. Он вошёл в состав сборной Дании для участия в Олимпийских играх в Риме и 26 августа вышел с партнёрами на старт командной шоссейной гонки.

Также по теме «Наиболее ценным были не медали, а атмосфера»: Куличенко о московской Олимпиаде, переливаниях крови и своих отставках Олимпийские игры в Москве могли не состояться, но в итоге стали для страны потрясающим праздником. Об этом в интервью RT заявил...

Условия, в которых проходил заезд между Римом и Остией, были невыносимыми. В какой-то момент температура воздуха превысила 40 °C. Участникам нужно было преодолеть дистанцию в 100 км, и далеко не все справились с этой задачей.

В середине пути датчанин Йорген Йоргенсен почувствовал себя плохо и вынужден был сойти. Тем самым он не оставил партнёрам права на ошибку — им уже нельзя было останавливаться, иначе результат команды не был бы засчитан.

Ближе к финишу на самочувствие пожаловался уже Йенсен. Он стал терять управление велосипедом и отставать от других. Чтобы гонка продолжалась, два оставшихся партнёра, Вагн Бангсборг и Нильс Баунсё, окружили Йенсена с двух сторон и придерживали его руками. Но это Кнуду не помогло. В конце концов, он свалился с велосипеда, упал на землю и ударился головой.

Его доставили в медицинскую палатку, которая не проветривалась и была чрезвычайно душной. Врачи два часа пытались привести Йенсена в чувство, однако он скончался.

Йенсен стал вторым и до сих пор последним спортсменом, который умер прямо во время олимпийских соревнований. До него это произошло с португальским марафонцем Франсиско Лазаро в 1912 году, который натёр себя воском, чтобы не потеть во время забега, но тем самым лишь нагрел своё тело до критической температуры. В 2010 году спортивный мир был потрясён смертью грузинского саночника Нодара Кумариташвили, но он разбился во время тренировочного заезда, а не в ходе самих соревнований.

Смерть Йенсена внезапно оказалась окутана чередой мифов и легенд. В СМИ сразу появились заявления датского тренера Олуфа Йоргенсена о том, что он якобы давал своим спортсменам препарат рониакол, который расширяет кровеносные сосуды. Впрочем, вскоре он сам же опроверг свои слова. Датские велогонщики тоже отказались признавать, что принимали какие-либо препараты для улучшения своих результатов.

Впоследствии стала распространяться версия о том, что Йенсен якобы употреблял амфетамин. В наши дни этот стимулятор является допингом и запрещён к применению без чёткого предписания врачей. Но в то время борьбы с допингом не существовало, а использование амфетамина было распространено в разных видах спорта, в том числе и в велогонках.

Также по теме «Олимпиада нужна была стране как воздух»: Сысоев об Играх-1980, треке в Крылатском и научных ухищрениях Советскую делегацию для прохода по стадиону на церемонии закрытия Олимпиады-80 в Москве собирали за считаные минуты до начала...

Официально же об употреблении каких-то препаратов, негативное воздействие которых могло бы привести к смерти Йенсен, не сообщалось. Проводившие вскрытие итальянские врачи пришли к выводу, что причиной гибели спортсмена стал тепловой удар, а посторонних веществ в его организме обнаружено не было.

При этом полный отчёт не был публично обнародован и предназначался только для семьи погибшего, из-за чего версия о возможной роли допинга в смерти Йенсена продолжила жить. Её поддерживали и якобы сделанные позднее признания одного из врачей о том, что амфетамин всё-таки был обнаружен в крови велогонщика.

Версия о том, что Йенсен погиб из-за допинга, поддерживалась на самом высоком уровне. Об этом упоминалось в документах Международного олимпийского комитета, некоторое время информация об этом находилась на официальном сайте Всемирного антидопингового агентства, а страница Международной федерации гимнастики до сих пор утверждает, что у Йенсена был обнаружен амфетамин.

Этот случай придал импульс для начала борьбы с допингом в мировом спорте. В 1964 году МОК осудил применение различных препаратов для улучшения результатов и объявил, что будет бороться и наказывать провинившихся спортсменов. Уже на Олимпиаде в Токио был проведён первый допинг-контроль, в наши дни являющийся неотъемлемой частью спорта.

Смерть Йенсена, которую продолжали списывать на запрещённые вещества, стала обоснованием необходимости борьбы с допингом. Если бы не этот инцидент, спорт мог бы пойти по совсем другому пути развития.