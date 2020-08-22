Злоупотребление алкоголем и эпилепсия: СМИ рассказали о жизни фигуристки Александровской перед гибелью

Фигуристка Екатерина Александровская страдала эпилепсией и злоупотребляла алкоголем, пишут австралийские СМИ. Кроме того, спортсменке, которая выступала за сборную Австралии, сильно сократили зарплату, из-за чего она нуждалась в деньгах. Об этом СМИ рассказали близкие и знакомые чемпионки мира среди юниоров. В июле 20-летняя спортсменка погибла, выпав из окна.

Смерть фигуристки Екатерины Александровской, которая 18 июля погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна своего дома, обросла новыми подробностями. Австралийские СМИ рассказали, что чемпионка мира среди юниоров имела пристрастие к алкоголю, страдала приступами эпилепсии и испытывала серьёзные финансовые трудности. Её трагическая судьба подняла в стране вопрос о том, в каком возрасте допустимо спортсменам менять гражданство, чтобы это не привело к ужасным последствиям для них.

Журналисты The Daily Telegraph опросили несколько людей, с которыми Александровская была тесно связана, и узнали шокирующие сведения о последних годах её жизни. Переезд в Австралию и выступление в паре с Харли Уиндзором не только позволили фигуристке выступить на Олимпийских играх и вписать своё имя в историю фигурного катания, но и привели к таким последствиям.

Бывшая чемпионка Австралии в одиночном катании Белинда Нунан, ставшая для Александровской наставницей после её переезда в Сидней, вспоминала, как спортсменка призналась ей в употреблении алкоголя. В 14 лет фигуристка потеряла отца, и на годовщину его смерти она выпила водку, которая предназначалась в подарок для тренера. На следующий день у Александровской было запланировано знакомство с Уиндзором, который ради этого приехал в Москву, и спортсменке пришлось выйти на лёд с раскалывавшейся головой.

«Катя говорила, что день до знакомства был худшим в её жизни. Она не только выпила, как это обычно делают дети, но и не вручила подарок тренеру», — рассказала Нунан.

Вскоре после переезда в Австралию у Александровской обнаружилась новая проблема. Она дважды испытала приступы эпилепсии, когда ходила за покупками. В начале 2017 года фигуристка также сильно упала во время тренировки и получила сотрясение мозга. Тренер Галина Пашина вспоминала, что Александровская иногда ходила во сне.

Несмотря на очевидные проблемы со здоровьем, спортсменка не хотела обращаться за помощью к врачам, а в её команде никто не пытался её отговорить. Она, будучи уже чемпионкой мира среди юниоров, настойчиво шла к своей цели попасть на Олимпийские игры. После прохождения отбора Александровская быстро получила австралийское гражданство и смогла поехать в Пхёнчхан, где заняла 18-е место.

Пара мечтала вновь выступить на Олимпиаде в 2022 году, однако в 2019-м Александровской неожиданно сократили финансирование, которое она получала как спортсменка сборной страны. Вместо $75 тыс. в год она могла рассчитывать только на $20 тыс. Это привело к тому, что она стала нуждаться в деньгах и не могла себе позволить даже снимать жильё в Сиднее. Спать ей приходилось в общественных местах, а еду ей иногда покупала Нунан. Свои тренировки Александровская отрабатывала в столовой при ледовом катке. На фоне всех этих неурядиц у девушки обострились проблемы с алкоголем, которые не помог разрешить даже визит к специалисту.

Перед следующим сезоном Александровская и Уиндзор вернулись к её бывшему тренеру Андрею Хекало. В конце 2019-го она была вынуждена пропускать тренировки из-за плохого самочувствия, а в январе фигуристка и вовсе попала в больницу, где провела две недели. Врачи диагностировали ей эпилепсию и рекомендовали завершить спортивную карьеру.

Хекало в разговоре с журналистами признался, что хотел, чтобы Александровская продолжала выступать, но Уиндзор отказался дальше сотрудничать с ними и вернулся в Австралию, и пара распалась. Он понимал, что бывшая партнёрша находится в плохом состоянии, и хотел в будущем к ней приехать вновь, но не смог из-за пандемии коронавируса.

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Тот факт, что Александровская получила предложение переехать в Австралию уже в 15 лет, стала гражданкой этой страны спустя два года, а после выступления на Олимпиаде оказалась брошенной на произвол судьбы, привёл к обвинениям в адрес Австралийского олимпийского комитета (AOC) в «торговле людьми». Однако в организации заявили, что к трагедии, случившейся с Александровской, не имеют никакого отношения.

«Мы знаем, что некоторые страны набирают себе спортсменов так, что это можно охарактеризовать как «торговлю». Но это не тот случай. AOC не обращается к другим странам по поводу переезда спортсменов. Австралийская федерация фигурного катания не обращалась к российской. Были два тренера, которые искали партнёршу для Харли, и они нашли девушку, которая хотела добиться мирового успеха. Все мы, спортсмены или нет, должны приглядывать за теми, кто находится не в лучшем психическом состоянии. Но нельзя заставить человека обратиться к психиатру, это его выбор», — прокомментировал случившееся исполнительный директор AOC Мэтт Кэрролл.

Стоит отметить, что проблему раннего перехода спортсменов из одной страны в другую уже решили, например, в лёгкой атлетике. Правилами этого вида спорта запрещено менять сборную в возрасте до 20 лет.