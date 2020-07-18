Тренер Александровской рассказал, что фигуристка страдала от лунатизма

Андрей Хекало, тренер погибшей российской фигуристки Екатерины Александровской, рассказал что его воспитанница страдала от лунатизма.

«У Кати был лунатизм. Это когда человек бесконтрольно встаёт ночью, что-то делает, ложится, а на утро не помнит этого. У Кати бывали такие случаи. Поэтому, когда я узнал о гибели, подумал, что, может, где-то недосмотрели за ней. Но записка, конечно, всё меняет», — приводит слова Хекало РИА Новости.

Он отметил, что не понимает причин произошедшего.

«Я знаю Катю с четырёх лет, но не понимаю, в связи с чем это произошло. Эта новость, конечно, убила. Мы нормально с ней расстались. Говорят, что у неё могла быть депрессия. Когда я сам закончил со спортом, я думал, что у меня жизнь закончилась. Депрессия обязательно присутствует. Но я не в курсе, с кем Катя была последнее время. Очень жаль, что такое произошло», — добавил тренер.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее партнёр Александровской Харли Уиндзор заявил, что знал о ментальных проблемах фигуристки.