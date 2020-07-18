Тренер Александровской рассказал, что фигуристка страдала от лунатизма

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Андрей Хекало, тренер погибшей российской фигуристки Екатерины Александровской, рассказал что его воспитанница страдала от лунатизма.
Тренер Александровской рассказал, что фигуристка страдала от лунатизма
  • Reuters

«У Кати был лунатизм. Это когда человек бесконтрольно встаёт ночью, что-то делает, ложится, а на утро не помнит этого. У Кати бывали такие случаи. Поэтому, когда я узнал о гибели, подумал, что, может, где-то недосмотрели за ней. Но записка, конечно, всё меняет», — приводит слова Хекало РИА Новости.

Он отметил, что не понимает причин произошедшего.

«Я знаю Катю с четырёх лет, но не понимаю, в связи с чем это произошло. Эта новость, конечно, убила. Мы нормально с ней расстались. Говорят, что у неё могла быть депрессия. Когда я сам закончил со спортом, я думал, что у меня жизнь закончилась. Депрессия обязательно присутствует. Но я не в курсе, с кем Катя была последнее время. Очень жаль, что такое произошло», — добавил тренер.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее партнёр Александровской Харли Уиндзор заявил, что знал о ментальных проблемах фигуристки.

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