Фигурист Уиндзор заявил, что знал о ментальных проблемах Александровской

Австралийский фигурист Харли Уиндзор прокомментировал смерть своей партнёрши, россиянки Екатерины Александровской.

«Да, я знал о её ментальных проблемах. Это был больше эмоциональный стресс, вызванный как фигурным катанием, так и личными проблемами. Я не могу точно знать, какими именно», — приводит слова Уиндзора РИА Новости.

Он отметил, что знал, о её заболевании — эпилепсии.

«Но я думаю, мы всё равно были бы готовы соревноваться дальше и готовиться к Олимпийским играм. У меня, допустим, есть астма, но она находится под хорошим контролем. Я пользуюсь услугами правильной медицины, и астма никак не влияет на мои тренировки. Если бы не трагедия, я считаю, что мы продолжили бы готовиться к Олимпийским играм», — добавил фигурист.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась именно в паре с Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской.