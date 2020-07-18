ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.

«Семья фигурного катания оплакивает потерю Екатерины Александровской. ISU выражает искренние соболезнования её семье, друзьям и товарищам по команде», — написано в Twitter-аккаунте ISU.

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее Радионова призналась, что новость о смерти Александровской стала для неё потрясением.