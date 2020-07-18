Радионова о смерти Александровской: для меня это стало потрясением

Российская фигуристка Елена Радионова отреагировала на новость о смерти чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.

«Тяжело что-то говорить, я Катю знала с очень раннего возраста. Мы вместе с ней начинали кататься у одного тренера, с самого начала было понятно, что у нее всё будет хорошо в фигурном катании. Она была прямо парница, маленькая, с характером. Вообще, характер у нее был очень сильный. Она с раннего возраста подавала надежды. Я в шоке, потому что мы с ней прокатались около шести-семи лет. Потом все равно виделись на соревнованиях. В последнее время связь потеряли, но Катю я очень хорошо знала, поэтому для меня это стало потрясением», — цитирует Радионову Sport24.

По её словам, ей всегда казалось, что Александровская является позитивным человеком, но, видимо, всё поменялось после того, как спортсменка узнала, что ей придётся завершить карьеру, а это не всем легко даётся.

Александровская умерла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее экс-партнёр Александровской заявил, что узнал о смерти фигуристки от члена её семьи.