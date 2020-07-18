Почётный президент ФФККР отреагировал на смерть фигуристки Александровской

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на информацию о смерти выступавшей за Австралию российской фигуристки Екатерины Александровской.

«Откровенно говоря, не знаю, что могло произойти. У каждого спортсмена своя жизнь. То, что случилось, она написала в записке. Наверное, какая-то стрессовая ситуация, любовь, которая, к сожалению, так печально закончилась. Девочка очень интересная, выступала за Австралию. Мы за неё переживали. Екатерина — воспитанница нашей школы фигурного катания. Мы радовались, когда она стала чемпионкой мира среди юниоров. Остаётся только выразить соболезнования. Печальная история для фигурного катания, нашей страны и федерации», — приводит слова Писеева «Чемпионат».

Александровская погибла в возрасте 20 лет, выпав из окна.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее ISU выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской.