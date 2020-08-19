Смерть футболиста, травма пауэрлифтера и рекорд по жиму штанги под водой: околоспортивные события недели

17-летний футболист московской команды «Олимпик» Михаил Колосов почувствовал себя плохо во время матча и позже скончался в больнице. Пауэрлифтера Александра Седых едва не раздавила 400-килограммовая штанга. Экстремал из Томска Виталий Вивчар попал в Книгу рекордов Гиннесса по жиму лёжа под водой. Вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов объяснили проклятием африканских шаманов, которыми наставника клуба Хосепа Гвардиолу пугал агент Дмитрий Селюк. Румынская теннисистка Симона Халеп отпраздновала выигрыш турнира в Праге прыжком во Влтаву. Околоспортивные события недели — в материале RT.

17-летний футболист умер после матча

Игроку команды «Олимпик» 2003 года рождения Михаилу Колосову стало плохо во время матча с клубом «Строгино» в московском микрорайоне Рублёво. Согласно официальной информации Российского футбольного союза (РФС), игрок потерял сознание прямо на поле. Его срочно госпитализировали, но спасти жизнь юноши медики не смогли.

Согласно заявлению «Олимпика», реанимационной бригаде удалось восстановить сердечную деятельность, но через час Колосов умер в больнице, не приходя в сознание. А в академии команды «Строгино», чей врач оказал спортсмену первую помощь, заверили, что «Михаил регулярно проходил медицинское обследование, ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было».

Эту информацию подтвердила мама футболиста Виктория. По её словам, он не пил, не курил и не увлекался наркотиками. Колосова заверила, что сын прошёл спортивную комиссию за неделю до трагедии. Причину смерти сразу не установили. Как отметил реаниматолог, у Колосова «просто остановилось сердце». Виктория также добавила, что скорая ехала на вызов 20 минут.

«Миша играл на позиции правого защитника, был перспективным игроком. Его приглашали в другие команды, когда там не хватало игроков. Хорошо играл, забивал голы, все им были довольны, играл в ЛФЛ», — рассказала она.

Российский футбольный союз и Московская федерация футбола заявили о готовности оказать максимально возможную помощь следственным органам для выявления истинной картины произошедшего.

Томский экстремал установил рекорд по жиму под водой

Инструктор томского Центра социальных инициатив Виталий Вивчар побил рекорд Гиннесса по жиму штанги под водой. Экзотическое состязание прошло на озере Лебяжьем в посёлке Победа Томской области. Экстремал погрузился на дно, где был установлен турник со скамьёй, и на задержке дыхания отжал штангу весом 50 кг от груди 76 раз.

Томич улучшил результат предыдущего рекордсмена — американца Грега Уиттстока, показанный в 2019 году, сразу на 14 раз.

За выполнением следили специалисты и независимый наблюдатель. После заполнения необходимой документации сведения о достижении Вивчара вместе с доказательной базой отправят в Книгу рекордов Гиннесса.

«Было очень волнительно, потому что погода испортила всё: вода стала холодной и мерзкой. Второй момент, который меня очень сильно смущал, — я очень сильно волновался. У меня пульс был в покое 108 ударов в минуту! Я очень долго настраивался», — признался рекордсмен.

Как можно понять из Instagram мужчины, называющего себя ведущим программистом, фотографом и моржом, он тщательно готовился к своему выступлению. Вивчар отметил, что примерно за месяц тренировок под водой улучшил собственный результат на 11 раз. Как уточнил спортсмен, задерживать дыхание ему удавалось самое долгое на три минуты 15 секунд. Но в воде всё происходит по-другому.

400-килограммовая штанга чуть не раздавила пауэрлифтера

Другому любителю экстремальных видов спорта пришлось надолго отправиться в больницу: известный пауэрлифтер Александр Седых получил тяжёлую травму на Открытом чемпионате Европы WRPF в Долгопрудном. Участники соревновались в поднятии тяжестей, жиме лёжа, силовом двоеборье, народном жиме, становой тяге, строгом подъёме на бицепс, стритлифтинге и армлифтинге.

Сначала выступающий в категории до 125 кг атлет успешно справился с весом 380 кг, установив личный рекорд и рекорд Европы и мира. Попытка штурмовать 400 кг оказалась роковой. Выполняя приседание, Седых серьёзно повредил колени и едва не был раздавлен штангой. На скорой его экстренно увезли в больницу, где оперировали в течение шести часов.

«Моя мечта была присесть 400 кг, но сегодня эти 400 были сильнее меня! Вот так живёшь себе, живёшь — и хоп! — уже в инвалидном кресле! Пришивали обе четырёхглавые мышцы, левое колено по кусочкам собирали. Прогнозы таковы: два месяца лежать, ногами не двигать. Потом заново учиться ходить — ну и восстанавливаться», — рассказал о своём состоянии сам пострадавший.

Из его Instagram видно, что Седых не теряет оптимизма даже в нынешней ситуации и рад уже тому, что попытка поднять 400 кг не привела к более печальным последствиям.

Вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов объяснили проклятием шаманов

Один из богатейших футбольных клубов планеты «Манчестер Сити» третий раз подряд вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. На этот раз подопечные Хосепа Гвардиолы не смогли пройти французский «Лион». Издание Goal.com, имеющее 1,5 млн подписчиков в Twitter, то ли в шутку, то ли всерьёз связало очередную неудачу «горожан» с «проклятием африканских шаманов».

🗣 Yaya Toure’s agent in 2018: "I am sure that many African shamans will not let Guardiola win the Champions League in future.



"It will be like an African curse on Guardiola. Time will tell if I am right or not.”



😱 pic.twitter.com/ezqxfRuEI6 — Goal (@goal) August 15, 2020

Эта история берёт начало в 2018 году, когда клуб не по своей воле покинул выступавший за «Сити» на протяжении восьми лет Яя Туре. Уходу ивуарийца предшествовал конфликт его агента Дмитрия Селюка с Гвардиолой. Комментируя тогда проигрыш «Ливерпулю», Селюк сказал Sport24 следующее: «Бог всё видит. Как человек поступил с Яя, легендой клуба, которому под разными предлогами не давал возможности выйти на поле... Он настроил против себя всю Африку. Я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Пепа как африканское проклятие. Жизнь покажет, прав я или нет».

Кроме того, Селюк выложил в Twitter любопытную картинку: на ней изображён Туре в образе шамана, использующего куклу вуду, символизирующую Гвардиолу. Агент отказался от новых комментариев по горячим следам, призвав всех жить дружно.

Ситуация очень напоминает так называемое проклятие Белы Гуттманна — венгерского тренера «Бенфики», который обиделся на отказ руководства повысить ему зарплату после второго подряд выигрыша Кубка европейских чемпионов в 1962 году и покинул клуб, заявив, что в течение следующего века лиссабонцы не смогут завоевать ни одного еврокубка.

Айртон спародировал Урунова

Недавно перешедший в «Спартак» из «Уфы» Остон Урунов подвергся критике за публикацию в Instagram. 19-летний узбек, ещё не сыгравший ни одной минуты за свой новый клуб, вскоре после подписания контракта выложил снимок с пакетами элитных брендов. После шквала негативных комментариев Урунов удалил свой пост. Однако болельщики и ветераны «Спартака» продолжили выражать своё недовольство. Один из них, Эдуард Мор, отметил, что довольно глупо со стороны молодого парня, которого «взяли чуть ли не по блату», сразу настраивать фанатов против себя.

В свою очередь, гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов, которого считают инициатором покупки Урунова, сказал, что посмеялся над фото игрока. На его взгляд, таким способом полузащитник «приобретает себе известность». А защитник красно-белых Айртон и вовсе спародировал малоопытного партнёра. Бразилец сфотографировался в спартаковской раздевалке в окружении кучи дорогостоящих сумок и с веерами из пятитысячных купюр в руках. Некоторые пользователи сначала не поняли шутки, начав критиковать уже самого Айртона за чрезмерную демонстрацию роскоши. Те же, кто оказался в теме, оценили юмор легионера.

«Динамо» изменило клубную эмблему

Московское «Динамо» провело масштабный ребрендинг. К традиционным белому и голубому цветам команды были добавлены вспомогательные — золотой и графит. Как поясняется на официальном сайте клуба, первый из них — цвет двух звёзд, украшающих эмблему команды, также является знаковым и для Москвы, знаменитой своими куполами. Второй является отсылкой к историческому цвету вратарской формы и знаком «каждому москвичу по брусчатке Красной площади, мостовым, дорогам».

Футбольный клуб «Динамо» Москва с гордостью представляет новую коммуникационную кампанию.



Мы — это великая история.

Мы — это легендарный стадион.

Мы — это лучший город мира.

Мы — это движение. И в движении — наша сила!#СилаВДвиженииpic.twitter.com/eLaHUEMf9u — ФК «Динамо» Москва (@FCDM_official) August 15, 2020

«Единственной официальной эмблемой клуба становится литера Д с двумя золотыми звёздами над ней (прежде в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом). Сама литера при этом вернулась к более изящному начертанию, с которым связаны главные победы в истории клуба», — добавили в «Динамо».

Также были разработаны новые шрифтовые линейки и текстовые знаки, наследующие историческую надпись «Динамо» на стадионе в Петровском парке.

Халеп искупалась в центре Праги после победы на турнире

Румынская теннисистка Симона Халеп оригинальным образом отпраздновала завоевание титула на турнире WTA в Праге. В финальном матче вторая ракетка мира за 1 час 33 минуты разобралась в двух партиях с бельгийкой Элизе Мертенс. А после игры искупалась в канале, примыкающем к реке Влтаве.

«Вчера я обещала прыгнуть в воду, если выиграю, так что...» — написала Халеп в Instagram.

Халеп было что отмечать. Трофей стал для спортсменки вторым в сезоне и 21-м в карьере, принёс $25 тыс. призовых и 280 рейтинговых очков. По количеству титулов среди действующих теннисисток Халеп вышла на чистое пятое место, обойдя белоруску Викторию Азаренко (20). Возглавляет этот список Серена Уильямс с 73 титулами.

Развить успех на US Open в текущем году румынка не сможет. Из-за ситуации с коронавирусом она решила не лететь в Нью-Йорк, а тренироваться и выступать в Европе.