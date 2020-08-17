Безуглов заявил, что РФС проводит расследование по поводу смерти 17-летнего игрока

Главный врач сборной России и председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов заявил, что проводится расследование по поводу смерти 17-летнего футболиста Михаила Колосова во время матча.

«Уже известно, что все футболисты команды «Олимпик» имели допуск, выданный зимой 2020 года филиалом № 5 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы, и были застрахованы. Во время прохождения зимнего освидетельствования у Михаила не было выявлено состояний, препятствующих занятиям футболом», — приводит слова врача пресс-служба РФС.

Он также заявил, что Колосов 6 августа проходил медицинское обследование вместе с командой и что диспансер не извещал футбольную школу о проблемах со здоровьем игрока.

«На запрос о предоставлении данных с результатами освидетельствования администрация медицинского учреждения никакой информации не предоставила и сообщила тренеру команды, что вся документация передана в головное учреждение», — сказал Безуглов.

По его словам, было установлено, что на игре присутствовал медицинский работник, а скорая помощь приехала в течение десяти минут после вызова. Кроме того, реанимационные мероприятия начались прямо на поле после потери сознания у спортсмена и постоянно продолжались по пути в стационар. Смерть же Колосова наступила уже после прибытия в больницу.

«Российский футбольный союз и Московская федерация футбола готовы оказать максимально возможную помощь следственным органам для выявления истинной картины произошедшего несчастья», — добавил Безуглов.

15 августа Колосову стало плохо во время матча команд 2003 года рождения «Олимпик» и «Строгино-2» в Рублёве. Он потерял сознание, врачами клуба была оказана первая помощь, после чего игрок был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал смерть 17-летнего футболиста в Москве.