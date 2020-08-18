Арустамян рассказал о сложностях в переговорах «Аталанты» и «Локомотива» по Миранчуку

Известный журналист Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров между итальянской «Аталантой» и московским «Локомотивом» по поводу трансфера полузащитника российского клуба Алексея Миранчука.

«Сделка не близка к завершению: не согласован личный контракт с Алексеем, есть расхождения по сумме трансфера. Но факт остаётся фактом — «Аталанта» заинтересована в услугах игрока. Я уже писал о сумме отступных в контракте Миранчука — €8 млн. Итальянцев удивляет такая позиция: на бумаге написана одна сумма, а Василий Кикнадзе обозначает в разговоре сумму в размере €20 млн», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

По его словам, последнее предложение от «Аталанты» составляло €10 млн. При этом он отметил, что клубу из Бергамо пока сложно даются «хитросплетения отношений в российском футболе».

«По личному контракту Алексею предлагают несколько меньше, чем он имеет в «Локомотиве» (там — около €2 млн). Но самое важное — «Аталанта» действительно хочет Миранчука», — подчеркнул Арустамян.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее Сергей Ташуев оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Аталанту».