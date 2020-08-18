Ташуев оценил возможный переход Алексея Миранчука в «Аталанту»

Известный российский тренер Сергей Ташуев высказался о возможном переходе полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянский футбольный клуб «Аталанта».

«Миранчук подходит по стилю «Аталанте». Ведь это креативный футболист, любит созидать и атаковать, принимает нестандартные решения. Так и «Аталанта» выстраивает смотрибельный футбол. Так что для Миранчука это хороший вариант для развития карьеры», — цитирует эксперта РИА Новости.

Он также отметил, что в чемпионате Италии очень высокий уровень игры, а россиянину уже пора попробовать себя в более сильном турнире, чем РПЛ.

«И не будем забывать, что «Аталанта» является одним из лучших клубов по подготовке резерва. Именно в «Аталанте» Миранчук может развить свой потенциал и выйти на очень высокий уровень», — добавил Ташуев.

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее сообщалось, что Миранчук дал принципиальное согласие на переход в «Аталанту», а «Локомотив» хочет получить за него €20 млн.