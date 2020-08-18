Источник: «Локомотив» хочет получить за Алексея Миранчука €20 млн

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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал принципиальное согласие на переход в «Аталанту».
Источник: «Локомотив» хочет получить за Алексея Миранчука €20 млн
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Об этом написал в своём аккаунте в Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго. По его данным, москвичи требуют за трансфер своего игрока €20 млн. Эту сумму можно закрыть при условии выплаты «Аталантой» 18 млн и включения в договор специальных бонусов.

Также проходила информация, что клуб из Бергамо готов заплатить за Миранчука 15 млн.

Ранее сообщалось, что агент Алексея Миранчука подтвердил факт переговоров «Локомотива» с «Аталантой».

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