Источник: «Локомотив» хочет получить за Алексея Миранчука €20 млн

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук дал принципиальное согласие на переход в «Аталанту».

Об этом написал в своём аккаунте в Twitter итальянский журналист Даниеле Лонго. По его данным, москвичи требуют за трансфер своего игрока €20 млн. Эту сумму можно закрыть при условии выплаты «Аталантой» 18 млн и включения в договор специальных бонусов.

Также проходила информация, что клуб из Бергамо готов заплатить за Миранчука 15 млн.

Ранее сообщалось, что агент Алексея Миранчука подтвердил факт переговоров «Локомотива» с «Аталантой».