Агент Алексея Миранчука подтвердил факт переговоров «Локомотива» с «Аталантой»

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Вадим Шпинёв, агент полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о переговорах с итальянским футбольным клубом «Аталанта».
Агент Алексея Миранчука подтвердил факт переговоров «Локомотива» с «Аталантой»
  • РИА Новости

По его словам, в последнее время публикуется множество ложной информации о возможном продолжении карьеры его клиента. Агент призвал журналистов публиковать только проверенные сведения.

«На данный момент есть только факт, что футбольные клубы «Аталанта» и «Локомотив» на уровне первых лиц общаются между собой и обсуждают нюансы возможного трансфера. Только после этого мы с футболистом готовы получить и обсудить предложение «Аталанты» и принять то или иное решение. На сегодня Лёша — игрок «Локомотива» и профессионально относится к делу. Не сгущайте краски», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Алексей Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 44 голевые передачи в 226 матчах за железнодорожников.

Ранее Руслан Нигматуллин выразил мнение, что «Локомотив» может выручить за Алексея Миранчука более €15 млн.

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