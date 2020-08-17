Нигматуллин считает, что «Локомотив» может выручить за Алексея Миранчука более €15 млн

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Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал слухи относительно грядущего трансфера Алексея Миранчука.
Нигматуллин считает, что «Локомотив» может выручить за Алексея Миранчука более €15 млн
  • РИА Новости

«Миранчук, бесспорно, хороший футболист. Я бы ему порекомендовал побыстрее выучить итальянский язык. Тогда и адаптация пройдёт быстрее. Порадуюсь только тогда, когда будет официальная информация о переходе. «Локомотив» точно не отдаст Миранчука по дешёвке. €15 млн — неплохие деньги, но, допускаю, за Миранчука можно выручить и больше. Дорос ли Алексей до уровня чемпионата Италии? Там неплохо играют в футбол, интересный чемпионат, но разница с российским — не пропасть. Так что Миранчуку нечего бояться», — приводит слова Нигматуллина «Советский спорт».

Главными претендентами на Миранчука являются «Аталанта» и «Милан».

Ранее сообщалось, что «Милан» готовит предложение по Алексею Миранчуку.

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