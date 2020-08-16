Мать умершего 17-летнего футболиста рассказала о произошедшей трагедии

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Мать скончавшегося 17-летнего футболиста Михаила Колосова Виктория рассказала о смерти сына.
Мать умершего 17-летнего футболиста рассказала о произошедшей трагедии
  • РИА Новости

«У Миши не было вообще проблем со здоровьем. Неделю назад проходил медицинскую спортивную комиссию, всё абсолютно было здорово. Никаких отклонений никогда не было. Он болел только ОРВИ раз в три года. Причину смерти не установили, вскрытия ещё не было. Реаниматолог мне сказал, что просто остановилось сердце», — цитирует мать спортсмена «Чемпионат».

Женщина также призналась, что на самой игре её не было, поэтому она знает обо всём со слов тренера, который заявил, что игрок потерял сознание и врачи сразу начали оказывать первую помощь.

«Параллельно они вызвали скорую помощь. Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут — это очень долго. Сначала приехала одна, потом другая, а уже затем реанимация. Возможно, было упущено время. Но я не доктор, я не знаю», — сказала Виктория.

По её словам, у сына не было вредных привычек и его не заставляли играть, если ему вдруг становилось плохо.

«Если ему плохо, он сам бы не пошёл играть. Но это было очень редко. Были какие-то травмы: разбитая бровь и так далее, но это нормально для этого вида спорта», — добавила Виктория.

Ранее сообщалось, что в Москве во время матча умер 17-летний футболист.

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