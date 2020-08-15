«Динамо» изменило клубную эмблему и ввело новые цвета

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Московское «Динамо» объявило об обновлении эмблемы клуба.
«Динамо» изменило клубную эмблему и ввело новые цвета
  • РИА Новости

Кроме того, к традиционным белому и голубому цветам команды были добавлены вспомогательные — золотой и графит.

«Единственной официальной эмблемой клуба становится литера Д с двумя золотыми звёздами над ней (прежде в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом). Сама литера при этом вернулась к более изящному начертанию, с которым связаны главные победы в истории клуба», — уточняется на официальном сайте «Динамо».

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков продолжит карьеру в «Урале».

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