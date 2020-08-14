«Урал» объявил о переходе экс-футболиста «Динамо» Рыкова

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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков продолжит карьеру в «Урале».
«Урал» объявил о переходе экс-футболиста «Динамо» Рыкова
  • РИА Новости

Об этом сообщила клубная пресс-служба. 32-летний игрок сегодня был заявлен за екатеринбургский клуб и уже присоединился к новой команде. Вместе с «Уралом» Рыков отправится в Казань на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

Рыков выступал за «Динамо» с 2016 по 2020 год, после чего покинул столичный клуб в связи с окончанием контракта. В составе бело-голубых футболист провёл 116 матчей.

Ранее были названы главные интриги второго тура РПЛ.

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