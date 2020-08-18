СМИ: Отец футболиста «Спартака» может стать тренером «Барселоны»

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Бывший нападающий испанской «Барселоны» Хенрик Ларссон, который является отцом форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона, может войти в тренерский штаб каталонской команды.
СМИ: Отец футболиста «Спартака» может стать тренером «Барселоны»
  • Reuters

Об этом сообщает голландский сайт Ad.nl.

До этого в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Барселоны» станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, который ранее выступал за сине-гранатовых в качестве игрока. 

Отмечается, что у Хенрика Ларссона и Кумана один агент. В прошлом же они вместе защищали цвета голландского «Фейеноорда».

Ранее сообщалось, что Куман прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной».

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