СМИ: Отец футболиста «Спартака» может стать тренером «Барселоны»
- Reuters
Об этом сообщает голландский сайт Ad.nl.
До этого в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Барселоны» станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, который ранее выступал за сине-гранатовых в качестве игрока.
Отмечается, что у Хенрика Ларссона и Кумана один агент. В прошлом же они вместе защищали цвета голландского «Фейеноорда».
Ранее сообщалось, что Куман прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной».