СМИ: Отец футболиста «Спартака» может стать тренером «Барселоны»

Бывший нападающий испанской «Барселоны» Хенрик Ларссон, который является отцом форварда московского «Спартака» Джордана Ларссона, может войти в тренерский штаб каталонской команды.

Об этом сообщает голландский сайт Ad.nl.

До этого в СМИ появилась информация, что новым главным тренером «Барселоны» станет наставник сборной Нидерландов Рональд Куман, который ранее выступал за сине-гранатовых в качестве игрока.

Отмечается, что у Хенрика Ларссона и Кумана один агент. В прошлом же они вместе защищали цвета голландского «Фейеноорда».

Ранее сообщалось, что Куман прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной».