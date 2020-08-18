СМИ: Тренер сборной Нидерландов прилетел в Испанию для подписания контракта с «Барселоной»

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Рональд Куман, который в ближайшее время должен подписать контракт с «Барселоной», прилетел в Испанию.

Об этом сообщает Radio Marca Barcelona. Кроме того, в соцсетях опубликовано видео, на котором Куман находится в аэропорту Барселоны.

Пост главного тренера сине-гранатовых остался вакантным после увольнения Энрике Сетьена. Он был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Баварии» со счётом 2:8 в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Куман выступал за «Барселону» с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год он работал в тренерском штабе каталонского клуба в качестве ассистента. Специалист возглавляет сборную Нидерландов с 2018 года.

Ранее Куман заявил, что хочет возглавить «Барселону».